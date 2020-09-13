Lille 1-0 Metz | MAÇ SONUCU

Ligue 1'in 3. haftasında temsilcilerimizin formasını giydiği Lille, sahasında Metz ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 88. dakikada Luiz Araujo'nun attığı golle 1-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmada Burak Yılmaz 90 dakika forma giyerken, Zeki Çelik 82. dakikada, Yusuf Yazıcı ise 87. dakikada oyuna girdi.

Bu sonuçla birlikte Lille, 3 hafta sonunda aldığı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puana yükseldi.

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