13 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Lille 1-0 Metz | MAÇ SONUCU

Lille son dakikalarda güldü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 Giriş Tarihi: 13.09.2020

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında sahasında 'i konuk etti. Kadrosunda , , ve 'ı bulunduran Lille, rakibini 1-0 yendi 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ligue 1'in 3. haftasında temsilcilerimizin formasını giydiği , sahasında ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 88. dakikada Luiz Araujo'nun attığı golle 1-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmada 90 dakika forma giyerken, 82. dakikada, ise 87. dakikada oyuna girdi.

Bu sonuçla birlikte Lille, 3 hafta sonunda aldığı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puana yükseldi.

Lille Mustafa Kapı'yı resmen açıkladı haberin devamı

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