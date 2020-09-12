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DÜNYADAN FUTBOL

Mustafa Kapı Lille'de

Lille Mustafa Kapı'yı resmen açıkladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 Giriş Tarihi: 12.09.2020

Fransız ekibi Lille, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ardından 'ın yetiştirdiği genç yetenek 'yı resmen açıkladı.

ile yollarını ayıran genç oyuncu , Fransa Ligi ekiplerinden Lille takımına transfer oldu.

Fransız ekibi, Mustafa Kapı ile sözleşme imzaladığını resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu.

BURAK'TAN MUSTAFA KAPI MESAJI

Öte yandan Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'dan Mustafa Kapı'ya hoş geldin mesajı geldi. Burak mesajında, "Mustafa hoş geldin kardeşim. Buraya geldiğin için çok mutluyum. İnşallah senin için her şey çok güzel olur. Seni burada bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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