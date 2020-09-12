Mustafa Kapı Lille'de
Fransız ekibi Lille, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ardından Galatasaray'ın yetiştirdiği genç yetenek Mustafa Kapı'yı resmen açıkladı.
Galatasaray ile yollarını ayıran genç oyuncu Mustafa Kapı, Fransa Ligi ekiplerinden Lille takımına transfer oldu.
Fransız ekibi, Mustafa Kapı ile sözleşme imzaladığını resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu.
🔴 Jeune joueur extrêmement prometteur parmi les plus beaux potentiels de sa génération, Mustafa Kapı est désormais un Dogue.— LOSC (@losclive) September 12, 2020
Lire le communiqué 🔽#NewPlayerDetected#MercatoLOSC
BURAK'TAN MUSTAFA KAPI MESAJI
Öte yandan Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'dan Mustafa Kapı'ya hoş geldin mesajı geldi. Burak mesajında, "Mustafa hoş geldin kardeşim. Buraya geldiğin için çok mutluyum. İnşallah senin için her şey çok güzel olur. Seni burada bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
🇹🇷 Mustafa Kapi, @yilmazburak17 a un message pour toi 😁 pic.twitter.com/YJrzT1htJL— LOSC (@losclive) September 12, 2020
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