Lazio Pepe Reina'yı kadrosuna kattı

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, 37 yaşındaki deneyimli kaleci Jose Manuel Reina'yı (Pepe Reina) transfer ettiğini duyurdu.

Lazio kulübünden yapılan resmi açıklamada, "Pepe Reina" olarak bilinen 37 yaşındaki deneyimli file bekçisinin transfer edildiği belirtildi.

Pepe Reina'nın son olarak forma giydiği Milan kulübü de oyuncuya yeni kulübünde başarılar diledi.

Barcelona altyapısında yetişen Reina, daha önce Villareal, Liverpool, Napoli, Bayern Münih, Aston Villa ve Milan gibi takımların kalesini korumuştu.

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