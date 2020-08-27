27 Ağustos 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Lazio Pepe Reina'yı kadrosuna kattı

Pepe Reina'nın yeni takımı açıklandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.08.2020

İtalya Serie A ekiplerinden , 37 yaşındaki deneyimli kaleci Jose Manuel Reina'yı () ettiğini duyurdu.

kulübünden yapılan resmi açıklamada, "" olarak bilinen 37 yaşındaki deneyimli file bekçisinin edildiği belirtildi.

Pepe Reina'nın son olarak forma giydiği Milan kulübü de oyuncuya yeni kulübünde başarılar diledi.

Barcelona altyapısında yetişen Reina, daha önce Villareal, Liverpool, Napoli, Bayern Münih, Aston Villa ve Milan gibi takımların kalesini korumuştu.

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