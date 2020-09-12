12 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

West Ham United - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

West Ham - Newcastle United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 Giriş Tarihi: 12.09.2020

'in açılış haftasında ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, West Ham United - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in ilk hafta mücadelesinde ile karşılaşacak. Futbolseverler tarafından maçla ilgili birçok araştırma yapılıyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, West Ham United - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

WEST HAM UNITED- NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

West Ham - Newcastle United maçı 12 Eylül saat 22:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

WEST HAM UNITED- NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER

West Ham: Fabianski, Cresswell, Ogbonna, Diop, Fredericks, Rice, Soucek, Fornals, Noble, Bowen, Antonio

Newcastle United: Darlow, Lewis, Fernández, Lascelles, Manquillo, Saint-Maximin, Longstaff, Hayden, Shelvey, Almirón, Wilson

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