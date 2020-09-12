Cengiz Ünder'e Cagliari ve Hertha Berlin de talip oldu!
Roma'dan ayrılacağı iddia edilen milli futbolcu Cengiz Ünder için 2 yeni talip ortaya çıktı. İtalyan basınında yer alan habere göre Cagliari ve Hertha Berlin Cengiz için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. | Son dakika transfer haberleri
Roma'nın yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planladığı Cengiz Ünder'in adı Napoli ile anılsa da 2 yeni teklif aldığı ortaya çıktı.
Sky Sports, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Cagliari'nin Cengiz Ünder'i transfer etmek istediğini yazdı. Cagliari Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco'nun, eski öğrencisini kadrosunda görmeyi çok istediği belirtildi.
HERTHA BERLIN DE İSTİYOR
İtalyan basınında yer alan bir diğer haberde ise Bundesliga ekibi Hertha Berlin'in Cengiz Ünder'e talip olduğu iddia edildi. Alman kulübünün, milli yıldız için istekli olduğu ve resmi teklifte bulunmaya hazırlandığı ifade edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama