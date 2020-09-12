12 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Cengiz Ünder'e Cagliari ve Hertha Berlin de talip oldu!

Cengiz Ünder'e 2 talip daha! Eski hocası...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.09.2020

Roma'dan ayrılacağı iddia edilen milli futbolcu Cengiz Ünder için 2 yeni talip ortaya çıktı. İtalyan basınında yer alan habere göre Cagliari ve Cengiz için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. | Son dakika transfer haberleri

Roma'nın yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planladığı Cengiz Ünder'in adı Napoli ile anılsa da 2 yeni teklif aldığı ortaya çıktı.

, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Cagliari'nin Cengiz Ünder'i transfer etmek istediğini yazdı. Cagliari Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco'nun, eski öğrencisini kadrosunda görmeyi çok istediği belirtildi.

HERTHA BERLIN DE İSTİYOR
İtalyan basınında yer alan bir diğer haberde ise Bundesliga ekibi 'in Cengiz Ünder'e talip olduğu iddia edildi. Alman kulübünün, milli yıldız için istekli olduğu ve resmi teklifte bulunmaya hazırlandığı ifade edildi.

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