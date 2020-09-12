12 Eylül 2020, Cumartesi
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İspanya La Liga'nın açılış maçında Eibar ve Celta Vigo karşı karşıya geldi. Ipurua'da oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
Eibar 0-0 Celta Vigo l MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın açılış maçında Eibar, sahasında Celta Vigo'yu konuk etti. Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun oynadığı maçta Celta Vigo, Eibar deplasmanından 0-0 berabere kaldı.
İspanya La Liga'nın açılış maçında Eibar ve Celta Vigo karşı karşıya geldi. Ipurua'da oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
Eibar'da Pape Diop, 87. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Celta Vigo'da Emre Mor maça ilk 11'de başladı ve 85 dakika sahada kaldı. Okay Yokuşlu ise 90 dakika sahada kaldı ve 78. dakikada sarı kart gördü.
Bu sonucun ardından her iki takım da 1'er puanla sezona başladı.
Eibar, gelecek hafta Villarreal'e konuk olacak. Celta Vigo ise sahasında Valencia'yı ağırlayacak.
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