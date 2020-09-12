13 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Granada 2-0 Athletic Bilbao | MAÇ SONUCU

Granada lige 3 puanla başladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 Giriş Tarihi: 12.09.2020

'nın açılış haftası maçında Granda, evinde 'yu ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. İşte detaylar...

'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Açılış hastasında karşı karşıya gelen ekiplerden sahasında ağırladığı 'yu 2 golle geçerken, lige 3 puanla başlamış oldu. Karşılaşmanın gollerini 49. dakikada Yangel Herrera kaydederken, ilk golden 4 dakika sonra Luis Milla karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydetti.

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