İspanya La Liga'nın açılış haftası maçında Granda, evinde Athletic Bilbao'yu ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. İşte detaylar...

İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Açılış hastasında karşı karşıya gelen ekiplerden Granada sahasında ağırladığı Athletic Bilbao'yu 2 golle geçerken, lige 3 puanla başlamış oldu. Karşılaşmanın gollerini 49. dakikada Yangel Herrera kaydederken, ilk golden 4 dakika sonra Luis Milla karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydetti.

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