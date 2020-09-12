12 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Fulham 0-3 Arsenal | MAÇ SONUCU

Willian şov yaptı Arsenal kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 Giriş Tarihi: 12.09.2020

'in açılış maçında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 'Topçular' 3-0 kazanırken, yeni transfer Willian ise yeni takımındaki ilk maçta 3 asist yaptı.

'in açılış karşılaşmasında , deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazanırken, karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Lacazette, 49'da Gabriel ve 57. dakikada Aubameyang attı.

Sahadan 3 puanla ayrılan Topçular'da, yeni transfer Willian maçta 3 asist yaparak maçın adamı oldu.

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