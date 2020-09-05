05 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal Dani Ceballos'u bir sezonluğuna daha kiraladı

Arteta istedi Ceballos bir sezon daha kaldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 Giriş Tarihi: 05.09.2020

ekibi , teknik direktör Arteta'nın bir yıl daha kalmasını istediği Cabellos için ile görüşerek anlaşmaya vardı.

'den yapılan açıklamada, geçen sezon kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki Ceballos'un bu sezon da kiralık olarak takımda kalmaya devam edeceği belirtildi.

Geçen sezon Arsenal formasıyla iyi bir performans gösteren orta saha oyuncusu , 37 karşılaşmada forma giyerek takımın önemli bir parçası olmuştu.

Ceballos, İspanya 'nda ise 9 maçta görev aldı.

Thiago Silva Chelsea'de


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