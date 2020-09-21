Real Madrid Edinson Cavani ile görüşmelere başladı
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren ve birçok isimle görüşme halinde olan Fenerbahçe'nin adı sık sık Uruguaylı dünya yıldızı Edinson Cavani ile anılıyordu. Tecrübeli golcünün yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği merak konusu olurken, İspanyol devi Real Madrid'in Cavani ile görüşmelere başladı öne sürüldü. İşte detaylar...
Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olmasının ardından forvet arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden biri de Edinson Cavani olmuştu. Sarı-lacivertli takımın, Uruguaylı golcüyü kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.
ATLETICO DA TALİP OLDU
PSG ile sözleşmesi biten yıldız futbolcunun hangi takıma transfer olacağı merak edilirken, Real Madrid'in Uruguaylı golcü için devreye girdiği öğrenildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Madrid ekibi, Fenerbahçe'nin yanı sıra Atletico Madrid'in de takıma kaznadırmak istediği tecrübeli futbolcu ile görüşmelere başladı.
Bonservisi elinde olan yıldız futbolcunun, geçtiğimiz günlerde kendisini Barcelona'ya önerdiği ancak Katalan ekibinin bu teklifi şimdilik geri çevirdiği öne sürülmüştü.
Kariyerinde 556 maçta forma giyen Edinson Cavani, 341 gol ve 65 asist kaydetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama