21 Eylül 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid Edinson Cavani ile görüşmelere başladı

Cavani'nin yeni takımı belli oluyor! Fenerbahçe...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.09.2020

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren ve birçok isimle görüşme halinde olan 'nin adı sık sık Uruguaylı dünya yıldızı ile anılıyordu. Tecrübeli golcünün yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği merak konusu olurken, İspanyol devi 'in Cavani ile görüşmelere başladı öne sürüldü. İşte detaylar...

Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin Lazio'ya olmasının ardından forvet arayışlarını hızlandıran 'nin gündemine gelen isimlerden biri de olmuştu. Sarı-lacivertli takımın, Uruguaylı golcüyü kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.

ATLETICO DA TALİP OLDU

ile sözleşmesi biten yıldız futbolcunun hangi takıma transfer olacağı merak edilirken, 'in Uruguaylı golcü için devreye girdiği öğrenildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Madrid ekibi, Fenerbahçe'nin yanı sıra 'in de takıma kaznadırmak istediği tecrübeli futbolcu ile görüşmelere başladı.

Bonservisi elinde olan yıldız futbolcunun, geçtiğimiz günlerde kendisini 'ya önerdiği ancak Katalan ekibinin bu teklifi şimdilik geri çevirdiği öne sürülmüştü.

Kariyerinde 556 maçta forma giyen Edinson Cavani, 341 gol ve 65 asist kaydetti.

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