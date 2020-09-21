Real Madrid Edinson Cavani ile görüşmelere başladı

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren ve birçok isimle görüşme halinde olan Fenerbahçe'nin adı sık sık Uruguaylı dünya yıldızı Edinson Cavani ile anılıyordu. Tecrübeli golcünün yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği merak konusu olurken, İspanyol devi Real Madrid'in Cavani ile görüşmelere başladı öne sürüldü. İşte detaylar...

Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olmasının ardından forvet arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden biri de Edinson Cavani olmuştu. Sarı-lacivertli takımın, Uruguaylı golcüyü kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.

ATLETICO DA TALİP OLDU

PSG ile sözleşmesi biten yıldız futbolcunun hangi takıma transfer olacağı merak edilirken, Real Madrid'in Uruguaylı golcü için devreye girdiği öğrenildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Madrid ekibi, Fenerbahçe'nin yanı sıra Atletico Madrid'in de takıma kaznadırmak istediği tecrübeli futbolcu ile görüşmelere başladı.

Bonservisi elinde olan yıldız futbolcunun, geçtiğimiz günlerde kendisini Barcelona'ya önerdiği ancak Katalan ekibinin bu teklifi şimdilik geri çevirdiği öne sürülmüştü.

Kariyerinde 556 maçta forma giyen Edinson Cavani, 341 gol ve 65 asist kaydetti.

DİĞER