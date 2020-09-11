11 Eylül 2020, Cuma

FENERBAHÇE

İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı o pozisyon

Yeni sezonun ilk VAR’ı ve penaltı kararı! İşte o pozisyon
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.09.2020

'in açılış maçında , deplasmanda 'a konuk oldu. Sarı lacivetliler, karşılaşmanın 30. dakikasında Caner Erkin'in kullandığı penaltıdan yararlanamadı. İşte o pozisyon...

'in açılış maçında , deplasmanına konuk oldu. Transfer döneminin iki hareketli takımı Çaykur Didi Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın 30. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı. Ancak, sarı lacivertliler Caner Erkin'in kullandığı penaltıdan yararlanamadı ve Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan kurtardı.

İşte o pozisyon:


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