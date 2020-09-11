11 Eylül 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
Leeds United'da teknik direktör Bielsa'nın sözleşmesi bir yıl uzatıldı
İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United'da Arjantinli teknik direktör Marcelo Bielsa'nın durumu belli oldu. İngiliz ekibi tecrübeli hoca ile ilgili almış oldukları kararı sosyal medya hesabından yayımladılar.
Leeds United Kulübü, 65 yaşındaki teknik direktör Bielsa ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Arjantin ve Şili'nin milli takımlarını uzun yıllar çalıştıran Bielsa, kulüp kariyerinde ise Espanyol, Athletic Bilbao, Olympique Marsilya, Lazio ve Lille gibi ekiplerde görev almıştı.
Leeds United'ın başına 2018'de geçen tecrübeli teknik direktör, geçen sezon takımını İngiltere Championship'te şampiyon yaparak 16 yıl sonra Premier Lig'e taşımıştı.
✍️ #LUFC are pleased to confirm Marcelo Bielsa has signed a new one-year deal with the club— Leeds United (@LUFC) September 11, 2020
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama