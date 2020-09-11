11 Eylül 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Leeds United'da teknik direktör Bielsa'nın sözleşmesi bir yıl uzatıldı

Leeds United'da Bielsa kararı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 Giriş Tarihi: 11.09.2020

ekibi 'da Arjantinli 'nın durumu belli oldu. İngiliz ekibi tecrübeli hoca ile ilgili almış oldukları kararı sosyal medya hesabından yayımladılar.

Kulübü, 65 yaşındaki Bielsa ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Arjantin ve Şili'nin milli takımlarını uzun yıllar çalıştıran Bielsa, kulüp kariyerinde ise Espanyol, , Olympique Marsilya, Lazio ve Lille gibi ekiplerde görev almıştı.

Leeds United'ın başına 2018'de geçen tecrübeli teknik direktör, geçen sezon takımını Championship'te şampiyon yaparak 16 yıl sonra 'e taşımıştı.

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