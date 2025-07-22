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G.Saray'dan Icardi açıklaması! G.Saray'dan Icardi açıklaması! 16:58
Sane'nin geliş tarihi belli oldu! Sane'nin geliş tarihi belli oldu! 16:27
Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü 16:11
F.Bahçe'ye Xhaka şoku! F.Bahçe'ye Xhaka şoku! 15:55
Ahmetcan'ın yeni adresi belli oldu! Ahmetcan'ın yeni adresi belli oldu! 15:46
F.Bahçe'ye Fransız sol kanat! F.Bahçe'ye Fransız sol kanat! 15:07
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Beşiktaş'ta o isimden flaş talep! Beşiktaş'ta o isimden flaş talep! 13:34
Fırtına'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Fırtına'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor 12:58
Beşiktaş'ın Avrupa kadrosu belli oldu Beşiktaş'ın Avrupa kadrosu belli oldu 12:56
F.Bahçe'de Livakovic'e talip yok F.Bahçe'de Livakovic'e talip yok 12:47
G.Saray'dan sermaye arttırımı! G.Saray'dan sermaye arttırımı! 12:44
G.Saray'da Frankowski gelişmesi! G.Saray'da Frankowski gelişmesi! 12:16
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