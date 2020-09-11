Son olarak Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Burak Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Lille, Galatasaray'la sözleşmesi biten ve sarı-kırmızılılarla mukavele yenilemeyen Mustafa Kapı'yla da prensipte anlaşmıştı. Fransız temsilcisinin hedefinde ise şimdi de 4 Türk genci var. İşte o isimler ve detaylar...