11 Eylül 2020, Cuma

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Lille Türkiye'den 4 genç ismi transfer listesine ekledi

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'in sportif direktörü Luis Campos, gelecek sezon için transferde yine Türk oyuncuları düşünüyor. Kadrosunda 3 Türk oyuncu bulunan ve Mustafa Kapı'ya da imza attıracak kulüp, ülkemizden yeni yetenekleri kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Campos'un radarında bulunan 4 futbolcu olduğu öğrenilirken yakın zamanda kulüpleri ile görüşeceği ifade edildi. İşte o isimler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 11.09.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 12:30
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Lille Türkiye'den 4 genç ismi transfer listesine ekledi

Fransa Ligue 1 temsilcisi Lille Türk oyunculara yatırım yapmaya devam ediyor. İlk olarak Zeki Çelik'i kadrosuna kadar Fransız ekibi, geçtiğimiz yaz da Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'yı rekor bedelle renklerine bağlamıştı.

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Lille Türkiye'den 4 genç ismi transfer listesine ekledi

Son olarak Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Burak Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Lille, Galatasaray'la sözleşmesi biten ve sarı-kırmızılılarla mukavele yenilemeyen Mustafa Kapı'yla da prensipte anlaşmıştı. Fransız temsilcisinin hedefinde ise şimdi de 4 Türk genci var. İşte o isimler ve detaylar...

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Lille Türkiye'den 4 genç ismi transfer listesine ekledi

2004 doğumlu Berke Kılıç sağ bek pozisyonunda Altınordu forması giyiyor.

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Lille Türkiye'den 4 genç ismi transfer listesine ekledi

2002 doğumlu Mustafa Yıldırım Aytemiz Alanyaspor'da forvet poziyonunda görev alıyor

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Lille Türkiye'den 4 genç ismi transfer listesine ekledi

Fenerbahçe'nin 2002'li ismi Arda Okan Kurtulan ise forvet bölgesinde görev alıyor

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