25 Ağustos 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Roma Pedro transferini açıkladı

Roma Pedro transferini açıkladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

Serie A ekiplerinden Roma, son olarak forması giyen İspanyol futbolcu Pedro ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki forvetin, ekiplerinden 'den bonservissiz olarak edildiği ve kendisiyle 30 Haziran 2023'e kadar sürecek sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pedro, "Roma'da olmaktan dolayı mutluyum. Bu yeni macera ve gelecek sezondaki hedeflerimiz için mücadele etmeye heyecan duyuyorum. Ben karşılamaya gelen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Onları mutlu etmeyi umuyorum." dedi.

Roma Üst Yöneticisi Guido Fienga da Pedro gibi bir oyuncuya sahip olmalarının kendileri için ayrıcalık olduğunu belirtti.

altyapısında yetişen ve bu kulüple 3 kez Şampiyonlar Ligi'ni de kazanan Pedro, son 5 sezondur Chelsea'da forma giyiyordu. Pedro'nun İspanya ile 2010 Dünya Şampiyonluğu, 2012 Avrupa Şampiyonluğu da bulunuyor.

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