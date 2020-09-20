Fenerbahçe'nin gündemindeki Eran Zahavi resmen PSV Eindhoven'da!

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olmasıyla birlikte birçok forvet ile görüşüyordu. Sarı-laciverlilerin görüştüğü isimler arasında yer alan Eran Zahavi, Hollanda Ligi'nin köklü kulüplerinden PSV Eindhoven'a transfer oldu. Hollanda temsilcisi Eran Zahavi'yi bedelsiz olarak kadrosuna kattı.





500 BİN BEĞENİ İSTEMİŞTİ!

İsrailli golcü futbolcu Eran Zahavi, dünyaca ünlü bir Instagram hesabının "Come to Fenerbahçe" yorumuna 500 bin beğeni istemişti. Bu istek Fenerbahçeli taraftarları harekete geçirmiş ve yorum 500 bin üzerinde beğeni toplamıştı. İsrailli golcünün yeni durağının PSV Eindhoven olması Fenerbahçeli taraftarlarda hayal kırıklığı yarattı.

PSV'DEN FENERBAHÇE GÖNDERMESİ

Eran Zahavi transferini açıklayan PSV, sosyal medya hesabından "500 bin beğeniye gerek yok" başlıklı bir paylaşım yaparak Fenerbahçeli taraftarların İsrailli golcünün transferi için Instagram'da yaptığı yorumun 500 binden fazla beğeni toplamasına göndermede bulundu.

DİĞER