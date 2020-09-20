20 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Fenerbahçe'nin gündemindeki Eran Zahavi resmen PSV Eindhoven'da!

Eran Zahavi imzayı attı! Yeni takımından F.Bahçe göndermesi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 Giriş Tarihi: 20.09.2020

döneminde uzun süre 'nin gündeminde yer alan , 'nin köklü kulüplerinden 'a transfer oldu.

döneminin hızlı takımı , Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olmasıyla birlikte birçok forvet ile görüşüyordu. Sarı-laciverlilerin görüştüğü isimler arasında yer alan , 'nin köklü kulüplerinden 'a transfer oldu. Hollanda temsilcisi Eran Zahavi'yi bedelsiz olarak kadrosuna kattı.


500 BİN BEĞENİ İSTEMİŞTİ!

İsrailli golcü futbolcu Eran Zahavi, dünyaca ünlü bir Instagram hesabının "Come to Fenerbahçe" yorumuna 500 bin beğeni istemişti. Bu istek Fenerbahçeli taraftarları harekete geçirmiş ve yorum 500 bin üzerinde beğeni toplamıştı. İsrailli golcünün yeni durağının PSV Eindhoven olması Fenerbahçeli taraftarlarda hayal kırıklığı yarattı.

PSV'DEN FENERBAHÇE GÖNDERMESİ

Eran Zahavi transferini açıklayan PSV, sosyal medya hesabından "500 bin beğeniye gerek yok" başlıklı bir paylaşım yaparak Fenerbahçeli taraftarların İsrailli golcünün transferi için Instagram'da yaptığı yorumun 500 binden fazla beğeni toplamasına göndermede bulundu.

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