Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimleri ne zaman yapılacak? UEFA açıkladı...

Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük kupaları olan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekim tarihleri merak konusu oldu. UEFA konu hakkında açıklamada bulundu. Peki, 2020-21 sezonu Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimi törenleri ne zaman yapılacak?

UEFA, 2020-21 sezonu Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimi törenlerinin pandemi kısıtlamaları nedeniyle İsviçre'deki genel merkezde yapılacağını duyurdu. Açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi kura çekimi 1 Ekim 2020 tarihinde yapılacak. Avrupa Ligi kura çekimi ise 2 Ekim tarihinde düzenlenecek.

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