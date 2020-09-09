09 Eylül 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimleri ne zaman yapılacak? UEFA açıkladı...

Kura çekimleri ne zaman yapılacak? UEFA açıkladı...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.09.2020

Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük kupaları olan ve kura çekim tarihleri merak konusu oldu. konu hakkında açıklamada bulundu. Peki, 2020-21 sezonu Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimi törenleri ne zaman yapılacak?

, 2020-21 sezonu ve kura çekimi törenlerinin pandemi kısıtlamaları nedeniyle 'deki genel merkezde yapılacağını duyurdu. Açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi kura çekimi 1 Ekim 2020 tarihinde yapılacak. Avrupa Ligi kura çekimi ise 2 Ekim tarihinde düzenlenecek.

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