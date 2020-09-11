11 Eylül 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Lens 1-0 PSG l MAÇ SONUCU

DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.09.2020

1'in ikinci haftasında Lsn evinde 'yi konuk etti. Stade Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Lens 'nun golüyle 1-05 kazandı.

1'de heyecan ikinci hafta maçlarıyla devam ediyor. Gecenin maçında Paris Saint-Germain deplasmanda Lens ile karşılaştı.

Stade Bollaert-Delelis ve Hakim Ben El Hadj'in yönettiği zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Lens'e galibiyeti getiren golü 57'nci dakikada kaydetti.

LENS 2'DE 2 YAPTI

Bu sonuçla Lens puanını 6 yaptı. Franck Haise'nin ekibi ilk hafta deplasmanda Nice'i 2-1'lik skorla devirmişti. ise 3 puanda kaldı.

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