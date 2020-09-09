Lazio Ozan Kabak için devrede

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, stoper hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Gözünü Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak'a diken Lazio, Schalke 04'ten bonservis bedeli talep etti.

Stoper rotasyonunu geliştirmek ve gençleştirmek isteyen Lazio, Schalke'de forma giyen milli yıldızımız Ozan Kabak için temaslara başladı.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; stoperde 23 yaşındaki Luiz Felipe dışında kadrosuna bir tane daha üst seviye stoper eklemek ve 32 yaşına gelmiş Francesco Acerbi'yle vedalaşmayı planlayan Lazio, Ozan Kabak'ı gündemine aldı. Lazio, Schalke 04'ten Ozan Kabak için bonservis bilgisi talep etti.



Ozan Kabak'ın transferi durumunda Galatasaray, bonservis bedelinin yüzde 5'i oranında yetiştirme bedeli alacak.



Galatasaray altyapısından yetişen 20 yaşındaki Ozan Kabak, geçen yaz 15 milyon euro bonservis bedeliyle Stuttgart'tan Schalke'ye transfer oldu.



Ozan Kabak, Bundesliga'da geçirdiği 1.5 sezonda 41 maça çıktı, 6 gol atıp 1 asist yaptı.

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