09 Eylül 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Lazio Ozan Kabak için devrede

İtalyan devi Ozan Kabak için devrede
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.09.2020

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, stoper hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Gözünü 04 forması giyen 'a diken Lazio, Schalke 04'ten bonservis bedeli talep etti.

Stoper rotasyonunu geliştirmek ve gençleştirmek isteyen Lazio, 'de forma giyen milli yıldızımız için temaslara başladı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; stoperde 23 yaşındaki Luiz Felipe dışında kadrosuna bir tane daha üst seviye stoper eklemek ve 32 yaşına gelmiş Francesco Acerbi'yle vedalaşmayı planlayan Lazio, Ozan Kabak'ı gündemine aldı. Lazio, Schalke 04'ten Ozan Kabak için bonservis bilgisi talep etti.

Ozan Kabak'ın transferi durumunda , bonservis bedelinin yüzde 5'i oranında yetiştirme bedeli alacak.

Galatasaray altyapısından yetişen 20 yaşındaki Ozan Kabak, geçen yaz 15 milyon euro bonservis bedeliyle Stuttgart'tan Schalke'ye oldu.

Ozan Kabak, Bundesliga'da geçirdiği 1.5 sezonda 41 maça çıktı, 6 gol atıp 1 asist yaptı.

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