Galatasaray'dan açıklama! "Söz konusu menajere..."

UEFA Finansal Fair-Play (FFP) kapsamında sattığı kadar alabilen Galatasaray, Maicon'u Al Nasr'a 1 milyon 430 bin Euro'ya göndermişti. Bu kadarlık alım yapabilen sarı-kırmızılı takıma büyük bir piyango vurdu. İşte 30 milyon TL'lik o detay... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri