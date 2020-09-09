09 Eylül 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Galatasaray'dan açıklama! "Söz konusu menajere..."

G.Saray'dan açıklama! Söz konusu menajere...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.09.2020

, futbolcu menajerleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Haberde sözü edilen sözleşmede belirtilen ücret, söz konusu menajere olan geçmiş dönem borçları da dahil edilerek yapılandırılması sonucunda oluşan toplam rakamdır" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Son günlerde çeşitli mecralarda kulübümüzün, futbolcu menajerlerine yüksek komisyon ücretleri ödediği şeklinde asılsız iddialar içeren haberlerin yer alması üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Haberde sözü edilen sözleşmede belirtilen ücret, söz konusu menajere olan geçmiş dönem borçları da dahil edilerek yapılandırılması sonucunda oluşan toplam rakamdır" denildi.

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