23 Ağustos 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Bologna Teknik Direktörü Mihajlovic'in corona virüsü testi pozitif çıktı

Mihajlovic'in corona virüsü testi pozitif çıktı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.08.2020

Serie A takımlarından Bologna'nın teknik direktörü 'in yeni tip corona virüsü (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Sırp teknik adam daha önce kanseri yenmeyi başarmıştı.

(Serie A) takımlarından Bologna'nın teknik direktörü 'in yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, cuma günü Bologna'ya gelen Sırp teknik adama yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Mihajlovic'in semptom göstermediği ve Ulusal Sağlık Protokolü gereği evinde karantinaya alındığı belirtildi.

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