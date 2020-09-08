08 Eylül 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

James Rodriguez resmen Everton'da!

James Rodriguez'in yeni takımı belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.09.2020

Geçtiğimiz haftalarda 'ın da gündemine giren Kolombiyalı yıldız 'in yeni takımı belli oldu. 29 yaşındaki oyuncu, İngiltere ekiplerinden Everton ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 senelik sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İngiliz medyasında çıkan haberlerde, Everton'un Rodriguez için İspanyol ekibe yaklaşık 22 milyon avro ödeyeceği iddia edildi.

'in yanı sıra ülkesinin Envigado, Arjantin'in Atletico Banfield, Portekiz'in Porto, Fransa'nın Monaco ve Almanya'nın Bayern Münih takımlarında forma giyen Rodriguez, 76 maçta terlettiği Kolombiya formasıyla 22 gol attı.

Ancelotti James Rodrigues'i istiyor! haberin devamı

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