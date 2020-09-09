09 Eylül 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Çağlar Söyüncü'ye büyük onur! İngiltere'de...

Çağlar Söyüncü'ye büyük onur! İngiltere'de...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 Giriş Tarihi: 09.09.2020

Kariyerini 'de sürdüren milli stoperimiz , Derneği tarafından 'de yılın 11'ine seçildi.

'de forması giyen milli oyuncu , Derneği tarafından 'de yılın 11'ine seçildi. Çağlar geride kalan sezonda 34 lig maçında oynayıp 1 gol - 1 asistlik katkı yapmıştı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ YILIN 11'İNDE!

Nick Pope
Alexander-Arnold
Virgil Van Dijk
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
Andrew Robertson
Jordan Henderson
Kevin De Bruyne
David Silva
Sadio Mane
Aubameyang
Jamie Vardy
Kevin de Bruyne, Premier Lig'de yılın oyuncusu

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği, Kevin de Bruyne'yi de Premier Lig'de yılın oyuncusu seçti.

İşte en iyi defans hattı: Alexander-Arnold (Liverpool), Virgil Van Dijk (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Andrew Robertson (Liverpool)

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