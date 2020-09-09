Çağlar Söyüncü'ye büyük onur! İngiltere'de...
Kariyerini Leicester City'de sürdüren milli stoperimiz Çağlar Söyüncü, İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından Premier League'de yılın 11'ine seçildi.
Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü, İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından Premier League'de yılın 11'ine seçildi. Çağlar geride kalan sezonda 34 lig maçında oynayıp 1 gol - 1 asistlik katkı yapmıştı.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ YILIN 11'İNDE!
Nick Pope
Alexander-Arnold
Virgil Van Dijk
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
Andrew Robertson
Jordan Henderson
Kevin De Bruyne
David Silva
Sadio Mane
Aubameyang
Jamie Vardy
Kevin de Bruyne, Premier Lig'de yılın oyuncusu
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği, Kevin de Bruyne'yi de Premier Lig'de yılın oyuncusu seçti.
İşte en iyi defans hattı: Alexander-Arnold (Liverpool), Virgil Van Dijk (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Andrew Robertson (Liverpool)
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