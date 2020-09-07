Manchester City'de Mahrez ve Laporte corona virüsüne yakalandı

Premier Lig'in dev ekibi Manchester City'de yapılan korona virüs testlerinin sonucunda iki futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı. City'den yapılan açıklamada Riyad Mahrez ve Aymeric Laporte'de test sonucunun pozitif çıktığı, oyuncuların herhangi bir semptom göstermediği ve tedavilerine başlandığı belirtildi.

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