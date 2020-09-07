07 Eylül 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City'de Mahrez ve Laporte corona virüsüne yakalandı

M.City'de 2 oyuncu Covid-19'a yakalandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.09.2020

İngiltere ekiplerinden 'de ve 'nin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

'in dev ekibi 'de yapılan korona virüs testlerinin sonucunda iki futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı. City'den yapılan açıklamada ve 'de test sonucunun pozitif çıktığı, oyuncuların herhangi bir semptom göstermediği ve tedavilerine başlandığı belirtildi.

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