Monaco 1 futbolcusunda corona virüsü tespit edildiğini açıkladı!

Fransa 1. Lig ekiplerinden Monaco, 1 futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Fransa 1. Lig ekiplerinden Monaco sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla 1 futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Açıklamada futbolcunun ismi verilmedi. Corona virüsü testi pozitif çıkan futbolcunun durumunun iyi olduğu ve izole edildiği açıklandı.

Un cas de Covid-19 a été détecté au sein du groupe professionnel 🔴⚪️



Le joueur concerné va bien. Conformément aux protocoles sanitaires en vigueur, il a été isolé et se trouve sous la supervision du staff médical, en lien avec les autorités sanitaires.https://t.co/EcSwNYt7ct — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 21, 2020

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