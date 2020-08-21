21 Ağustos 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Monaco 1 futbolcusunda corona virüsü tespit edildiğini açıkladı!

Monaco'da corona virüsü şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.08.2020

Fransa 1. Lig ekiplerinden , 1 futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Fransa 1. Lig ekiplerinden sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla 1 futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Açıklamada futbolcunun ismi verilmedi. Corona virüsü testi pozitif çıkan futbolcunun durumunun iyi olduğu ve izole edildiği açıklandı.

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