22 Ağustos 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Brezilyalı golcü futbolcu Pato Sao Paulo'dan ayrıldı

Pato Sao Paulo'dan ayrıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.08.2020

Brezilya ekibi 'da forma giyen golcü futbolcu Alexandre , takımından ayrıldığını kişisel sosyal medya hesabından açıkladı.

Ayrılık kararını Instagram hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Brezilyalı forvet , "Bugün kariyerimin önemli bir bölümü daha kapandı. Burada bulunduğum 17 ay boyunca bana güvendikleri ve destek oldukları için Kulübü ile taraftarlara teşekkür ederim. Sao Paulo formasını tekrar giymek benim için bir onurdu." ifadelerini kullandı.

Ülkesinde Internacional ve Corinthians'ta görev yapan 30 yaşındaki Pato, İtalya'da Milan, İngiltere'de Chelsea, İspanya'da Villarreal, Çin'de Tianjin Tianhai formaları giymişti. Daha önce 2014-2015 sezonunda da Sao Paulo'da top koşturan Pato, Mart 2019'da takıma dönmüştü.

Pato, geçen yıldan bu yana Sao Paulo'da 33 maça çıkmış ve 9 gol kaydetmişti.

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