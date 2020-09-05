05 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları! İngiltere, Hırvatistan ve Fransa...

İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.09.2020

'nde günün maçları futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Özellikle İzlanda- ve İsveç- maçları oldukça fazla araştırılıyor. Mücadeleler öncesi merak edilen konular arasında maçların yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?

'nde Lig A, B ve C maçları oynanacak. A Ligi 2. grup maçında İzlanda- ve Danimarka-Belçika karşı karşıya gelecek. A Ligi 3. grup maçında Portekiz-Hırvatistan ve İsveç- ile mücadele edecek. Lig C 1. grup maçında Makedonya-Ermenistan ve Estonya-Gürcistan maçı oynanacak. D Ligi 2. grup maçında ise Cebelitarık-San Marino kozlarını paylaşacak. Peki, hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

A Ligi 2. Grup

İzlanda-İngiltere maçı 5 Eylül 2020 saat 19:00'da S 'ta canlı yayınlanacak.

Danimarka-Belçika maçı 5 Eylül 2020 saat 21:45'te UEFA 'de canlı yayınlanacak.

3. Grup

Portekiz-Hırvatistan 5 Eylül 2020 saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

İsveç-Fransa İrlanda 5 Eylül 2020 saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

C Ligi 1.Grup

Azerbaycan-Lüksemburg 5 Eylül 2020 saat 19:00'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

Güney Kıbrıs-Karadağ 5 Eylül 2020 saat 19:00'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

2. Grup

Makedonya-Ermenistan 5 Eylül 2020 saat 16:00'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

Estonya-Gürcistan 5 Eylül 2020 saat 19:00'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

D Ligi 2. Grup

Cebelitarık-San Marino 5 Eylül 2020 saat 19:00'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

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