İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları! İngiltere, Hırvatistan ve Fransa...
UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Özellikle İzlanda-İngiltere ve İsveç-Fransa maçları oldukça fazla araştırılıyor. Mücadeleler öncesi merak edilen konular arasında maçların yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi'nde Lig A, B ve C maçları oynanacak. A Ligi 2. grup maçında İzlanda-İngiltere ve Danimarka-Belçika karşı karşıya gelecek. A Ligi 3. grup maçında Portekiz-Hırvatistan ve İsveç-Fransa ile mücadele edecek. Lig C 1. grup maçında Makedonya-Ermenistan ve Estonya-Gürcistan maçı oynanacak. D Ligi 2. grup maçında ise Cebelitarık-San Marino kozlarını paylaşacak. Peki, hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?
A Ligi 2. Grup
İzlanda-İngiltere maçı 5 Eylül 2020 saat 19:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
Danimarka-Belçika maçı 5 Eylül 2020 saat 21:45'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.
3. Grup
Portekiz-Hırvatistan 5 Eylül 2020 saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.
İsveç-Fransa İrlanda 5 Eylül 2020 saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
C Ligi 1.Grup
Azerbaycan-Lüksemburg 5 Eylül 2020 saat 19:00'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.
Güney Kıbrıs-Karadağ 5 Eylül 2020 saat 19:00'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.
2. Grup
Makedonya-Ermenistan 5 Eylül 2020 saat 16:00'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.
Estonya-Gürcistan 5 Eylül 2020 saat 19:00'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.
D Ligi 2. Grup
Cebelitarık-San Marino 5 Eylül 2020 saat 19:00'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.
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