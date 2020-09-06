06 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Milan 4-1 Monza | ÖZET

Milan farklı kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.09.2020

Serie A devi , hazırlık maçı kapsamında Monza ile karşı karşıya geldi. İtalyan devi mücadeleden 4-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Milli futbolcumuz 'nun da formasını terletti , Monza ile karşı karşıya geldi.

Kırmızı siyahlılar mücadeleden 4-1'lik gelibiyetle ayrıldı. Milan'ın golleri Calabria 6', Daniel Maldini 40', Kalulu 89' ve Colombo 90+2'den geldi. Monza'nın tek golünü 23. dakika Finotto kaydetti.

Milan bir sonraki maçını 9 Eylül Çarşamba günü Vicenza ile yapacak. Karşılaşmanın başlama saati 18.00

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