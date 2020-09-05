05 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Brezilyalı futbolcu Allan Everton'da!

Brezilyalı futbolcu Allan Everton'da!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.09.2020

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Everton'da teknik direktör Ancelotti eski öğrencilerini takımına dahil etmek istiyor. önce James'i gündemine alan Everton şimdi ise 'den Allan transferini bitirdi. İşte detaylar...

takımı Everton, 'de forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Allan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiliz basını, Everton'un için bonuslarla beraber 25 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü.

2015 yılından beri Napoli forması giyen Allan, geçen sezon 33 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı.

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