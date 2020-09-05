05 Eylül 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
2015 yılından beri Napoli forması giyen Allan, geçen sezon 33 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı.
Brezilyalı futbolcu Allan Everton'da!
Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Everton'da teknik direktör Ancelotti eski öğrencilerini takımına dahil etmek istiyor. önce James'i gündemine alan Everton şimdi ise Napoli'den Allan transferini bitirdi. İşte detaylar...
İngiltere Premier Lig takımı Everton, Napoli'de forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Allan'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İngiliz basını, Everton'un transfer için bonuslarla beraber 25 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü.
2015 yılından beri Napoli forması giyen Allan, geçen sezon 33 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı.
🇧🇷 | Bem-vindo ao Everton, Allan!#BemVindoAllan pic.twitter.com/ycW4G51RSb— Everton (@Everton) September 5, 2020
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama