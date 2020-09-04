Luis Suarez Juventus'a transfer oldu!
Son dakika haberine göre; Barcelona'nın gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Uruguaylı forveti Luis Suarez, İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'a transfer olduğu iddia edildi.
Uzun yıllardır Barcelona forması giyen Luis Suarez yol ayrımına geldi. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Bayern Münih karşısında alınan tarihi hezimetten sonra Katalan ekibi radikal kararlara imza atılacağının sinyalini vermişti. Birçok ismin takımdan ayrılacağı Barcelona'da Luis Suarez'in de bu futbolculardan biri olduğu belirtildi.
Uruguaylı oyuncusunun her ne kadar takımda kalmak için yedek oturmayı kabul ettiğini belirtse de Barcelona'nın yeni sezon planlamasında düşünülmediği ifade edildi.
Katalan ekibiyle bağlarını koparmaya hazırlanan Luis Suarez'in gelecek sezonda hangi takımda forma giyeceği merak ediliyordu ve bu konu hakkında sıcak gelişmeler yaşandı.
JUVENTUS'A GİTMEYİ KABUL ETTİ!
BBC'nin haberine göre, bir süredir Juventus'un talip olduğu Luis Suarez, İtalyan ekibine gitmeyi kabul etti.
Katalan ekibiyle 4 La Liga, 4 İspanya Kupası, 2 İspanya Süper Kupa, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayayan Suarez, La Liga'da oynadığı 191 maçta 147 gol-74 asistlik grafiği ile yaşı ilerlese de skorer oyuncu özelliğini korumayı başardı.
Kariyeri boyunca toplam 612 maça çıkan Suarez, 406 gol-231 asistle dönemin en etkili forvetleri arasına ismini yazdırdı.
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