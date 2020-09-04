04 Eylül 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Luis Suarez Juventus'a transfer oldu!

Ayrılık gerçekleşiyor! Yeni takımı...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 Giriş Tarihi: 04.09.2020

Son dakika haberine göre; 'nın gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Uruguaylı forveti , İtalya Serie A ekiplerinden 'a olduğu iddia edildi.

Uzun yıllardır forması giyen yol ayrımına geldi. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Bayern Münih karşısında alınan tarihi hezimetten sonra Katalan ekibi radikal kararlara imza atılacağının sinyalini vermişti. Birçok ismin takımdan ayrılacağı Barcelona'da Luis Suarez'in de bu futbolculardan biri olduğu belirtildi.

Uruguaylı oyuncusunun her ne kadar takımda kalmak için yedek oturmayı kabul ettiğini belirtse de Barcelona'nın yeni sezon planlamasında düşünülmediği ifade edildi.

Katalan ekibiyle bağlarını koparmaya hazırlanan Luis Suarez'in gelecek sezonda hangi takımda forma giyeceği merak ediliyordu ve bu konu hakkında sıcak gelişmeler yaşandı.

JUVENTUS'A GİTMEYİ KABUL ETTİ!

BBC'nin haberine göre, bir süredir 'un talip olduğu Luis Suarez, İtalyan ekibine gitmeyi kabul etti.

Katalan ekibiyle 4 La Liga, 4 İspanya Kupası, 2 İspanya Süper Kupa, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayayan Suarez, La Liga'da oynadığı 191 maçta 147 gol-74 asistlik grafiği ile yaşı ilerlese de skorer oyuncu özelliğini korumayı başardı.

Kariyeri boyunca toplam 612 maça çıkan Suarez, 406 gol-231 asistle dönemin en etkili forvetleri arasına ismini yazdırdı.

Taraflar anlaşma sağlayamadı! Barça'dan flaş hareket haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları! İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları!
Dünya devinde Covid-19 vakası! Tam 18 futbolcu... Dünya devinde Covid-19 vakası! Tam 18 futbolcu...
Rusya - Sırbistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Rusya - Sırbistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör