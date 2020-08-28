28 Ağustos 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Thiago Silva Chelsea'de

Thiago Silva Chelsea'de
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.08.2020

 ekiplerinden  Saint-Germain'den ayrılan deneyimli stoper 'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Brezilyalı savunmacıyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Timo Werner, Ben Chilwell, Hakim Ziyech ve Malang Sarr'ı kadrosuna katan maviler, son olarak Fransız ekibi PSG'de forma giyen ve takımından ayrılan 35 yaşındaki savunma oyuncusu 'nın transferini duyurdu.

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