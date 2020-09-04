İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları! İtalya - Bosna Hersek, Hollanda - Polonya...
UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Özellikle İtalya-Bosna Hersek ve Hollanda-Polonya maçları oldukça fazla araştırılıyor. Mücadeleler öncesi merak edilen konular arasında maçların yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi'nde Lig A, B ve C maçları oynanacak. A Ligi 1. grup maçında İtalya-Bosna Hersek ve Hollanda-Polonya karşı karşıya gelecek. B Ligi 1. grup maçında Norveç-Avusturya ve Romanya-Kuzey İrlanda mücadele edecek. Lig B 2. grup maçında İskoçya-İsrail, Slovakya-Çekya maçı oynanacak. C Ligi 4. grup maçlarında ise Litvanya-Kazakistan ve Beyaz Rusya-Arnavutluk kozlarını paylaşacak. Peki, hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?
A Ligi 1. Grup
İtalya-Bosna Hersek maçı 4 Eylül 2020 saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
Hollanda-Polonya maçı 4 Eylül 2020 saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.
B Ligi 1. Grup
Norveç-Avusturya 4 Eylül 2020 saat 21:45'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.
Romanya-Kuzey İrlanda 4 Eylül 2020 saat 21:45'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.
B Ligi 2. Grup
İskoçya-İsrail 4 Eylül 2020 saat 21:45'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.
Slovakya-Çekya 4 Eylül 2020 saat 21:45'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.
C Ligi 4. Grup
Litvanya-Kazakistan 4 Eylül 2020 saat 19:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
Beyaz Rusya-Arnavutluk 4 Eylül 2020 saat 21:45'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.
UEFA ULUSLAR LİGİ OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI
UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi 4. Grup
Ukrayna-İsviçre: 2-1
Almanya-İspanya: 1-1
B Ligi 3. Grup
Türkiye-Macaristan: 0-1
Rusya-Sırbistan: 3-1
4. Grup
Bulgaristan-İrlanda Cumhuriyeti: 1-1
Finlandiya-Galler: 0-1
C Ligi 3. Grup
Moldova-Kosova: 1-1
Slovenya-Yunanistan: 0-0
D Ligi 1. Grup
Letonya-Andorra: 0-0
Faroe Adaları-Malta: 3-2
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