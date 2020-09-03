03 Eylül 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Rusya - Sırbistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Rusya - Sırbistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.09.2020

UEFA 'nde muhteşem bir maç futbolseverleri bekliyor. ile karşı karşıya gelecek. B Ligi 3. grup maçı öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Rusya - Sırbistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA 'nde heyecan başlıyor. ile kozlarını paylaşacak. Rusya Sırbistan mücadelesi öncesi futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Rusya - Sırbistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

RUSYA - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Rusya - Sırbistan maçı bu akşam saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

Almanya - İspanya maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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