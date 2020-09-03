UEFA Uluslar Ligi'nde muhteşem bir maç futbolseverleri bekliyor. Rusya ile Sırbistan karşı karşıya gelecek. B Ligi 3. grup maçı öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Rusya - Sırbistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan başlıyor. Rusya ile Sırbistan kozlarını paylaşacak. Rusya Sırbistan mücadelesi öncesi futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Rusya - Sırbistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

RUSYA - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Rusya - Sırbistan maçı bu akşam saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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