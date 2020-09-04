Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu... Choupo Moting serbest kaldı!
Geçtiğimiz dönemlerde adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile transfer iddialarında geçen Eric Maxim Choupo Moting'in, Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi bitti ve serbest kaldı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transferdeki gözde isimlerinden Eric Maxim Choupo Moting, serbest kaldı. Paris Saint-Germain'le sözleşmesi sona eren Kamerunlu forvetin, kontratını uzatabileceği iddia edilmişti ancak Fransız devi, tecrübeli oyuncuyla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunmadı.
31 yaşındaki yıldız, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan PSG'nin yarı finale yükselmesini sağlayan golcü kaydetmişti. Kamerun basınında yer alan haberlere göre kulüp yönetimi, oyuncunun Mbappe ve Neymar seviyesinde olmadığını düşünüyor.
1 Eylül itibarıyla kulüpsüz kalan Moting'i, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra Almanya ve İtalya'dan bazı takımlar da istiyordu. Kamerun Milli Takımı'nda 49 kez yer alıp 14 gol atan Choupo-Moting'in kulüp kariyeri oldukça parlak. Schalke, Hamburg, Stoke City ve PSG gibi ekiplerde forma giyen oyuncu, 385 maça çıkıp 74 gol attı, 36 tane de asist gerçekleştirdi.
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