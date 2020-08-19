19 Ağustos 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Dortmund Real Madrid'den Reinier'i kiraladı!

Dortmund Real Madrid'den Reinier'i kiraladı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.08.2020

Almanya Birinci Futbol Ligi () ekibi , İspanya'nın takımından Brezilyalı genç oyuncu Reinier Jesus Carvalho'yu kiraladı.

Kulübü, 'den 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Reinier'in iki yıllığına kiralandığını duyurdu. Profesyonel kariyerine ülkesinin Flamengo ekibinde başlayan Reinier, bu yıl 30 milyon avro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olmuştu. Reinier, geçen sezon Real Madrid'in B takımıyla 3 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı.

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