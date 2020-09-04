Beşiktaş Victor Ruiz için 2 milyon Euro tazminat istedi! Real Betis...
Beşiktaş'ta mevcut sözleşmesini alacaklarını öne sürerek fesheden ve Real Betis ile anlaşan Victor Ruiz için siyah-beyazlılardan flaş bir hamle geldi. Kara Kartal, İspanyol kulübünden 2 milyon Euro tazminat istedi.
Beşiktaş'ta geçtiğimiz aylarsa sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrılan Victor Ruiz'in yeni takımı belli oldu. İspanyol defans oyuncusu, Real Betis'le 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı. İspanyol basını ise transferle ilgili flaş bir haber paylaştı. Siyah-beyazlı takımın, kontratını alacaklarını gerekçe göstererek fesheden oyuncu için Real Betis'ten 2 milyon Euro tazminat talep ettiği aktarıldı. Beşiktaş'ın bu feshi haksız bulduğu ifade edilirken, Ruiz'den de konuyla ilgili açıklama geldi.
"NE KADAR ERKEN ÇÖZÜLÜRSE O KADAR İYİ"
Tecrübeli oyuncu, basın toplantısında Beşiktaş ile yaşadığı sorun üzerine, "Bu hala çözülmeyi bekleyen bir sorun. Her şey benim avukatlarımın elinde. Süreci büyük bir şeffaflıkla ve yasal olarak yürütüyorlar. Umuyorum ki bu durum yakın zamanda sona erer. Ne kadar erken çözülürse o kadar iyi" şeklinde konuştu.
Bilindiği üzere Victor Ruiz, Beşiktaş'a 2.5 milyon Euro karşılığında Villarreal'den transfer olmuş, Fenerbahçe derbisi öncesinde sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti. Mart, nisan ve mayıs ayı alacaklarının ödenmediğini gerekçe göstererek kulübe ihtarname çeken ve yönetimin indirim talebini reddeden Ruiz, Beşiktaş ile yollarını ayırmış ve konuyu FIFA'ya taşımıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama