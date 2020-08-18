18 Ağustos 2020, Salı
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Claudio Bravo Manchester City ile yollarını ayırdı
Manchester City 2016 yılında Barcelona'dan transfer ettiği tecrübeli kaleci Claudio Bravo, ile yollarını ayırdığını açıkladı. Şilili kaleci 4 sezondur İngiliz takımında 123 kez forma şansı buldu.
Şilili kaleci Claudio Bravo, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, dört sezondur Manchester ekibinin kadrosunda yer alan 37 yaşındaki file bekçisinin takımdan ayrıldığı kaydedildi.
2016 yılında Barcelona'dan transfer edilen deneyimli kaleci, İngiliz ekibinde tüm kulvarlarda 61 maça çıktı ve 20'sinde gol yemedi.
Bravo, kariyerinde 123 kez de Şili Milli Takımı'nın formasını giydi.
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