18 Ağustos 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Claudio Bravo Manchester City ile yollarını ayırdı

Claudio Bravo takımsız kaldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.08.2020

2016 yılında Barcelona'dan transfer ettiği tecrübeli kaleci , ile yollarını ayırdığını açıkladı. Şilili kaleci 4 sezondur İngiliz takımında 123 kez forma şansı buldu.

Şilili kaleci , İngiltere Premier Lig ekibi 'den ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, dört sezondur Manchester ekibinin kadrosunda yer alan 37 yaşındaki file bekçisinin takımdan ayrıldığı kaydedildi.

2016 yılında Barcelona'dan transfer edilen deneyimli kaleci, İngiliz ekibinde tüm kulvarlarda 61 maça çıktı ve 20'sinde gol yemedi.

Bravo, kariyerinde 123 kez de Şili Milli Takımı'nın formasını giydi.

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