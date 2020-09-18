18 Eylül 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Thiago Alcantara Liverpool'da!

Thiago Alcantara Liverpool'da!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.09.2020

'in son şampiyonu transferde önemli biri ismi takımına dahil etti. Jurgen Kloop'un ısrarla istediği artık Liverpool forması giyecek. İşte detaylar...

'in son şampiyonu , ünvanını korumak için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Liverpool, ile 29 yaşındaki İspanyol yıldızı için 28 milyon euroluk bir ödeme karşılığında anlaşmaya vardı.

Alman yetkililerin, Bundesliga başlamadan transferi bitirmek istemesinin ardından geçtiğimiz Pazartesi günü görüşmeler hızlandı. Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, Thiago'nun Liverpool'a olduğunu açıkladı.

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