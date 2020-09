Thiago Alcantara Liverpool'da!

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, ünvanını korumak için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Liverpool, Bayern Münih ile 29 yaşındaki İspanyol yıldızı Thiago Alcantara için 28 milyon euroluk bir ödeme karşılığında anlaşmaya vardı.

Alman yetkililerin, Bundesliga başlamadan transferi bitirmek istemesinin ardından geçtiğimiz Pazartesi günü görüşmeler hızlandı. Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, Thiago'nun Liverpool'a transfer olduğunu açıkladı.





The moment you've all been waiting for…#ThiagoFriday 🤩 pic.twitter.com/s2tOCvnHta