18 Ağustos 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

David Silva Real Sociedad'da

David Silva'nın yeni takımı belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 Giriş Tarihi: 18.08.2020

Sözleşmesi bittikten sonra 10 yıldır forma giydiği 'den ayrılma kararı veren , Lazio ile anlaşmak üzereyken, sürpriz bir kararla 'a imza attı. İspanyol oyuncunun transferini yeni kulübü sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu.

La Liga ekiplerinden , ile sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu 'yı kadrosuna kattı.
Manchester City ile sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu David Silva, ülkesine döndü. Yıldız futbolcu, La Liga takımlarından Real Sociedad'a transfer oldu. Kulübün resmi interet sitesinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcu ile 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli sözleşme imzalandığı duyuruldu.
2010 yılında Valencia'dan Manchester City'e transfer olan Silva, 438 resmi maçta görev aldı ve 77 rakip fileleri havalandırdı. Yıldız futbolcu burada , 4 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Manchester City David Silva'nın heyekelini dikecek

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