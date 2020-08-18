18 Ağustos 2020, Salı
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Manchester City ile sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu David Silva, ülkesine döndü. Yıldız futbolcu, La Liga takımlarından Real Sociedad'a transfer oldu. Kulübün resmi interet sitesinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcu ile 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli sözleşme imzalandığı duyuruldu.
2010 yılında Valencia'dan Manchester City'e transfer olan Silva, 438 resmi maçta görev aldı ve 77 rakip fileleri havalandırdı. Yıldız futbolcu burada , 4 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.
David Silva Real Sociedad'da
Sözleşmesi bittikten sonra 10 yıldır forma giydiği Manchester City'den ayrılma kararı veren David Silva, Lazio ile anlaşmak üzereyken, sürpriz bir kararla Real Sociedad'a imza attı. İspanyol oyuncunun transferini yeni kulübü sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu.
La Liga ekiplerinden Real Sociedad, Manchester City ile sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu David Silva'yı kadrosuna kattı.
Manchester City ile sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu David Silva, ülkesine döndü. Yıldız futbolcu, La Liga takımlarından Real Sociedad'a transfer oldu. Kulübün resmi interet sitesinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcu ile 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli sözleşme imzalandığı duyuruldu.
2010 yılında Valencia'dan Manchester City'e transfer olan Silva, 438 resmi maçta görev aldı ve 77 rakip fileleri havalandırdı. Yıldız futbolcu burada , 4 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.
🎥 Tenemos el honor de anunciar que uno de los grandes se une a la familia txuri urdin...#OngiEtorriDavid #AurreraReala pic.twitter.com/r152Q2rATl— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 17, 2020
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