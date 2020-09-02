Paris Saint-Germain'de corona virüsü vakası

Paris Saint-Germain, üç futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Fransız ekibi ligde oynayacağı ilk karşılaşmada yine corona virüsü vakası nedeniyle ertelenmişti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 3 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve bu isimler için sağlık protokollerine uygun şekilde önlem alındığı belirtildi.

Futbolcular ve teknik ekibe yapılan Covid-19 testlerinin gelecek günlerde devam edeceği kaydedildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih ile karşılaşan PSG'nin, Ligue 1'de Lens ile 29 Ağustos'ta oynayacağı ilk hafta maçı yeni sezona hazırlanabilmesi için 10 Eylül'e ertelenmişti.



Fransız gazetesi L'Equipe ise bu futbolcuların Neymar, Paredes ve Di Maria olduğunu iddia etti.

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