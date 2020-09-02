Monaco Kevin Volland'ı transfer etti

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin hangi takımda oynayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Bayern Münih mağlubiyetinin ardından Arjantinli futbolcunun artık Barcelona forması giymek istemediği iddia edilmişti. Konu ile alakalı Messi'nin babası açıklamalarda bulundu. işte detaylar...