02 Eylül 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Monaco Kevin Volland'ı transfer etti

Monaco'dan hücuma takviye!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.09.2020

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Bundesliga temsilcisi forması giyen 'ı kadrosuna kattı ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki Alman forvet ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Transferin maliyetine ilişkin bilgi verilmezken, Fransız basını Monaco'nun Volland için 15 milyon avro bonservis bedeli ödediğini öne sürdü.

'in 2016 yılında Hoffenheim'dan ettiği Volland, Alman ekibinde 148 maçta forma giydi ve 50 gol kaydetti.

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