David Silva corona virüsüne yakalandı

Sözleşmesi bittikten sonra 10 yıldır forma giydiği Manchester City'den ayrılma kararı veren David Silva, Lazio ile anlaşmak üzereyken, sürpriz bir kararla Real Sociedad'a imza attı. İspanyol oyuncunun transferini yeni kulübü sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu.