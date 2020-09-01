01 Eylül 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

David Silva corona virüsüne yakalandı

David Silva'ya corona virüsü şoku
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.09.2020

'den ayrılarak ülkesinin takımlarından Real Sociedad'a olan , yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan 34 yaşındaki İspanyol oyuncunun hastalık belirtileri göstermediği ve evinde karantinaya girdiği belirtildi.

Uzun yıllar formasını giydiği İngiltere'nin takımıyla sözleşmesi sona eren , geçen ay Real Sociedad ile anlaşmaya varmıştı.

David Silva'nın yeni takımı belli oldu! haberin devamı

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