31 Ağustos 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Milan Ibrahimovic ile yeni sözleşme imzaladı

Milan Ibrahimovic ile yeni sözleşme imzaladı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.08.2020

Serie A ekiplerinden Milan, tecrübeli futbolcu Zlatan Ibrahimovic ile yeni sözleşme imzaladı.

Milli futbolcu 'nun da formasını giydiği Milan'da sözleşmesi sona eren Zlatan Ibrahimovic'in geleceği merak konusu olmuştu. İtalyan devi, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kadrosuna kattığı İsveçli golcü ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Victor Ruiz'in yeni takımı belli oldu Victor Ruiz'in yeni takımı belli oldu
Mesut Özil Arsenal'de kalacağını açıkladı! Mesut Özil Arsenal'de kalacağını açıkladı!
Arda ve Falcao'dan UEFA Süper Kupa paylaşımı! Arda ve Falcao'dan UEFA Süper Kupa paylaşımı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör