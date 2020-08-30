30 Ağustos 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Olympique Lyon kadın futbolunda üst üste 5. kez Avrupa şampiyonu

Lyon kadın futbolunda tarih yazıyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.08.2020

Fransız ekibi , Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Alman temsilcisi Wolfsburg'u 3-1 mağlup ederek üst üste 5. toplamda 7. kez şampiyonu oldu.

'nın San Sebastian kentindeki Anoeta Stadı'nda oynanan final mücadelesinde, ekibi Wolfsburg ile temsilcisi karşılaştı.

Karşılaşmayı 25. dakikada Eugenie Le Sommer, 44. dakikada Saki Kumagai ve 88. dakikada Sara Björk Gunnarsdottir'in attığı gollerle 3-1 kazanan Olympique Lyon, kadın futbolunda 'nın kulüp düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi oldu. Wolfsburg'un mücadeledeki tek golü ise 57. dakikada Alexandra Popp'tan geldi.

Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin en fazla şampiyonluk yaşayan takımı Olympique Lyon, organizasyonda üst üste 5 olmak üzere 7. zaferini elde etti.


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