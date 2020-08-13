13 Ağustos 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih forması giyen Eyüp Aydın'a ırkçılık! Eyüp Aydın kimdir?

Bayern Münih'te ırkçılık skandalı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.08.2020

Bundesliga devi ’in altyapısında ırkçılık skandalı yaşandı. Bayern Münih'in U17 takımında forma giyen Türk futbolcu için takım arkadaşları ırkçı ifadeler kullandı. İşte detaylar..

'in altyapısında ırkçılık iddiaları! Ortaya çıkan Whatsapp konuşmaları büyük bir skandalı ortaya çıkardı. Sızan WhatsApp grubu konuşmalarında altyapı antrenörleri arasında ırkçı söylemler dikkat çekti. Bayern Münih'in U17 takımında oynayan Türk futbolcu için 'Pis Türk' ifadeleri kullanıldı.

EYÜP AYDIN KİMDİR?

ekiplerinden Bayern Münih'in U17 takımında forma giyen Eyüp Aydın 2 Ağustos 2004 yılında dünyaya geldi. Merkez orta saha pozisyonunda oynayan genç futbolcu bu sezon 3 maçta forma giydi.

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