Reims 0-1 Lille | MAÇ SONUCU

Fransa 1. Ligi'nde oynanan maçta Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, deplasmanda Reims'i 1-0 mağlup etti. Burak Yılmaz karşılaşmada 1 asist ile oynadı.

Auguste Delaune Stadı'ndaki ikinci hafta mücadelesine Lille forması giyen milli futbolculardan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, ilk 11'de başladı. Yusuf Yazıcı ise 79. dakikada Jonathan Ikone'nin yerine oyuna girdi. Karşılaşmanın 32. dakikasında Burak Yılmaz'ın pasıyla ceza alanı önünde hareketlenen Jonathan Bamba, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan bölümde skoru korumasını bilen Lille, sahadan üç puanla ayrıldı. İlk maçında Rennes ile berabere kalan Lille, bu galibiyetle puanını 4'e çıkardı.

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