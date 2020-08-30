30 Ağustos 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Reims 0-1 Lille | MAÇ SONUCU

Burak Yılmaz ilk asistini yaptı Lille kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 Giriş Tarihi: 30.08.2020

Fransa 1. Ligi'nde oynanan maçta , ve 'nın formasını giydiği Lille, deplasmanda 'i 1-0 mağlup etti. Burak Yılmaz karşılaşmada 1 asist ile oynadı.

Auguste Delaune Stadı'ndaki ikinci hafta mücadelesine Lille forması giyen milli futbolculardan ve , ilk 11'de başladı. ise 79. dakikada Jonathan Ikone'nin yerine oyuna girdi. Karşılaşmanın 32. dakikasında Burak Yılmaz'ın pasıyla ceza alanı önünde hareketlenen Jonathan Bamba, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan bölümde skoru korumasını bilen Lille, sahadan üç puanla ayrıldı. İlk maçında Rennes ile berabere kalan Lille, bu galibiyetle puanını 4'e çıkardı.

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