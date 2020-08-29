30 Ağustos 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Hakan Balta teknik ekibe katılıyor! Hafta başında açıklanacak

Teknik ekibe bir takviye daha! Hafta başında açıklanacak
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 Giriş Tarihi: 29.08.2020

hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Albert Riera ve Selçuk İnan'ın ardından Hakan Balta'nın da teknik heyete katılacağı ve hafta başında resmi açıklama yapılacağı öğrenildi.

transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray bu sefer transferi kulübeye yapıyor. Terim, Riera'nın ardından eski bir Galatasaraylı Hakan Balta'yı da kadrosuna katıyor.

Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, Terim yeni sezonda antrenör kadrosuna bir yeni ismi daha ekliyor.

Başarılı çalıştırıcının an itibarıyla yardımcılık görevini Levent Şahin sürdürürken geçtiğimiz dönem ile yol ayrımına gidilmişti.

HAFTA BAŞINDA AÇIKLANACAK

Bu ayrılık sonrası geçtiğimiz sezon sonunda Selçuk İnan'ın futbolu noktalaması ve yeni sezonda Terim'in ekibinde olacağının açıklamasıyla devam etmişti. beIN Sports'un haberine göre; Galatasaray'ın bir başka emektar ismi Hakan Balta da yardımcı antrenör olarak hafta başında teknik heyete dahil olacak.

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