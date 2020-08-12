12 Ağustos 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Dünya Kupası Asya Elemeleri'ne corona virüsü ertelemesi

Dünya Kupası Asya Elemeleri ertelendi!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.08.2020

, 2022 maçlarının corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle gelecek yıla ertelendiğini bildirdi.

'dan yapılan açıklamada, daha önce Covid-19 nedeniyle ekim ve kasım aylarına ertelenen eleme karşılaşmalarının, Asya Futbol Konfederasyonu ile ortaklaşa verilen karar doğrultusunda 2021 yılına alındığı bildirildi. Maçların oynanacağı tarihlerin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.
Açıklamada, 2023 Asya Kupası Elemeleri müsabakalarının da gelecek yıl oynanacağı duyuruldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Sevilla son dakikalarda turladı! Sevilla son dakikalarda turladı!
Napoli Merih Demiral'da ısrarcı! Napoli Merih Demiral'da ısrarcı!
Tottenham Hojbjerg'i transfer etti Tottenham Hojbjerg'i transfer etti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör