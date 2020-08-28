28 Ağustos 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool'dan Messi açıklaması

Liverpool'dan Messi açıklaması
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.08.2020

Teknik Direktörü Klopp, Barcelona'dan ayrılma kararı alan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Klopp, Messi'yi alabilecek şanslarının olmadığını dile getirdi.

Barcelona ile yol ayrımına gelen Arjantinli dünya yıldızı 'nin yeni adresi merak ediliyor. Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan 33 yaşındaki futbolcu ile ilgili 'dan transfer açıklaması geldi.

"RAKAMLAR BİZE UYGUN DEĞİL"

Merseyside ekibinin teknik direktörü yaptığı açıklamada, Messi'yi alabilecek şansımız yok, rakamlar bize uygun değil" dedi.

Messi için gözünü kararttı! Transferde çılgın formül haberin devamı

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