İspanya'da Lionel Messi çılgınlığı! Barcelona taraftarı sokağa döküldü

Barcelona altyapısından yetişen ve Katalan ekibiyle gösterdiği performansla gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Lionel Messi, 15 yıldır formasını terlettiği takımından ayrılma kararı aldı. Arjantinli dünya yıldızının ayrılık kararının ardından Camp Nou'da toplanan çok sayıda Barcelona taraftarı, başkan Josep Maria Bertemou'yu istifaya çağırdı. İşte o görüntüler...