26 Ağustos 2020, Çarşamba

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İspanya'da Lionel Messi çılgınlığı! Barcelona taraftarı sokağa döküldü

Barcelona altyapısından yetişen ve Katalan ekibiyle gösterdiği performansla gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Lionel Messi, 15 yıldır formasını terlettiği takımından ayrılma kararı aldı. Arjantinli dünya yıldızının ayrılık kararının ardından Camp Nou'da toplanan çok sayıda Barcelona taraftarı, başkan Josep Maria Bertemou'yu istifaya çağırdı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 26.08.2020 00:50 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 00:51
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İspanya'da Lionel Messi çılgınlığı! Barcelona taraftarı sokağa döküldü

Barcelona'da Messi depremi yaşanıyor. Bayern Münih maçı sonrasında yönetimi eleştiren ve daha öncesinde de yönetimin değişmesi gerektiğini savunan Arjantinli yıldız, yöneticilere takımdan ayrılma kararı aldığını iletti.

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İspanya'da Lionel Messi çılgınlığı! Barcelona taraftarı sokağa döküldü

Bu gelişme üzerine kulüp binası önüne gelen Barcelonalı taraftarlar da başkan Bartomeu'nun istifasını isteyerek protesto gösterilerine başladı.

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İspanya'da Lionel Messi çılgınlığı! Barcelona taraftarı sokağa döküldü

Yaşanan gelişmelerin ardından İspanyol basını, Bartomeu'nun istifa kararı aldığını iddia etti.

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İspanya'da Lionel Messi çılgınlığı! Barcelona taraftarı sokağa döküldü

Barcelona taraftarı, Bartomeu'nun istifa etmesi halinde Messi'nin takımda kalmaya karar vereceğini düşünüyor.

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İspanya'da Lionel Messi çılgınlığı! Barcelona taraftarı sokağa döküldü
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